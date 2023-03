Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi scopre l’appello della madre e la attacca: “Mi hai fatta uscire” (Di martedì 21 marzo 2023) Contro ogni aspettativa Antonella Fiordelisi, una delle favorite nella casa del Grande Fratello Vip, nella scorsa puntata è stata eliminata tramite il televoto, con una percentuale altissima. Solo l’8% del pubblico, infatti, ha votato per salvarla. La perplessità di Antonella è stata subito evidente: anche lei era consapevole di essere una dei concorrenti più forti di questa edizione. Anche Signorini ha confermato la sua teoria: “durante i provini ve l’ho detto: se vedete delle clip che vi riguardano, durante la puntata, significa che state andando bene. Tu, Antonella, ne avevi minimo 3 o 4 a puntata, anche in apertura”. Fiordelisi, come ricorda Alfonso, ha cercato di interpretare questo risultato, ma qualcosa non tornava. Ecco allora che il conduttore ha deciso di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 marzo 2023) Contro ogni aspettativa, una delle favorite nella casa delVip, nella scorsa puntata è stata eliminata tramite il televoto, con una percentuale altissima. Solo l’8% del pubblico, infatti, ha votato per salvarla. La perplessità diè stata subito evidente: anche lei era consapevole di essere una dei concorrenti più forti di questa edizione. Anche Signorini ha confermato la sua teoria: “durante i provini ve l’ho detto: se vedete delle clip che vi riguardano, durante la puntata, significa che state andando bene. Tu,, ne avevi minimo 3 o 4 a puntata, anche in apertura”., come ricorda Alfonso, ha cercato di interpretare questo risultato, ma qualcosa non tornava. Ecco allora che il conduttore ha deciso di ...

