Grande Fratello Vip 7: l'opinione di Isa sulla quarantatreesima puntata (Di martedì 21 marzo 2023) Io non ho dubbi sul fatto che da qui a poche ore Antonella Fiordelisi ripeterà la stessa pappardella ripetuta dalla family per chiedere la sua uscita dal Grande Fratello Vip, e si dirà completamente d'accordo con la scelta dei suoi cari, ma nulla mai mi leverà la convinzione che lei d'accordo con questa scelta non lo fosse manco per un cactus. Avete visto la sua faccia ieri al momento del verdetto o al momento in cui ha appreso dell'appello fatto dalla madre? Ecco, quella è la reazione vera, il pensiero vero di Antonella, lei non voleva uscire manco per niente e mi sembra che ancora una volta, nella sua vita, qualcun altro abbia deciso al suo posto, ed è un vero peccato. Le versioni su questa scelta del parentame di invitare il fandom a non salvare la Fiordelisi sono fondamentalmente due, ed entrambe ridicole a mio avviso. Versione 1: Antonella stava ...

