Grande Fratello Vip 7 | i nominati della puntata del 20 marzo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Carlo Rienzi, Presidente del Codacons, ritiene che i tempi siano maturi perché il #GrandeFratelloVip sparisca dal… - GrandeFratello : Daniele Dal Moro è stato squalificato da “Grande Fratello Vip”. Dopo i numerosi richiami e avvertimenti delle ultim… - CarloCalenda : Se continuiamo a valutare i confronti con questa superficialità (sempre in riferimento alle persone e mai alle prop… - briseidenemesi : RT @cuorebianco512: Sei tu il nostro Grande Fratello ?? @Anto_Fiordelisi ora torna dal tuo amore grande @drojette, dalla tua famiglia, dai… - Lara89__ : RT @Alice1239874: Il grande fratello sta tutto racchiuso in questa foto ?? #gfvip #donnalisi -

Mentre Alfonso Signorini manteneva la suspense del verdetto sulla terza finalista durante la diretta di lunedì 20 marzo, il sito delVip ha pubblicato le percentuali di voto spoilerando di fatto il risultato finale: Giaele De Donà è la terza finalista insieme a Oriana e Micol. GF Vip, Orietta Berti contro Antonella ...... non è tollerabile l'utilizzo di linguaggi scurrili - rincarano i vertici di quell'Associazione - I termini utilizzati sono forse più adatti a trasmissioni trash come ile, oltre ad ...Dopo la proclamazione di Micol come seconda finalista delVip , Antonella Fiordelisi ha avuto un crollo. In più in studio Orietta Berti non è stata molto dolce nei suoi confronti e l'influencer non l'ha presa benissimo. Durante la puntata di ...

Il Gf spoilera Giaele De Donà terza finalista, Antonella salvata solo dall'8% dei votanti Fanpage.it

Alberto De Pisis è uno degli indiscussi protagonisti di questa edizione di Grande Fratello VIP. Proprio durante questa settimana il VIP si è molto raccontato e, aiutato dal racconto della sua linea de ...2:12 Grande Fratello VIP, Antonella Fiordelisi contro Giaele De Donà play 1 • di Mediaset 13:21 Grande Fratello VIP - Giaele De Donà e il matrimonio delle polemiche play 1 • di Mediaset 1:48 Grande ...