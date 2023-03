Grande Fratello Vip 7, Giaele De Donà è la terza finalista: lo spoiler del sito del programma (Di martedì 21 marzo 2023) Giaele De Donà è la terza finalista del Grande Fratello Vip 7, dopo la chiusura del televoto il sito del programma ha spoilerato il risultato finale Giaele De Donà è stata scelta dal pubblico come terza finalista del Grande Fratello Vip 7. Ieri sera la vippona ha vinto il televoto e il 3 aprile sarà una delle contendenti alla vittoria finale. Le altre due finaliste, elette nelle precedenti puntate sono Oriana Marzoli e Micol Incorvaia. Gaffe del portale del programma, i risultati sono stati pubblicati molto prima della proclamazione ufficiale. L'ex concorrente di Ti spedisco in convento ha battuto le sue avversarie con ... Leggi su movieplayer (Di martedì 21 marzo 2023)Deè ladelVip 7, dopo la chiusura del televoto ildelhaato il risultato finaleDeè stata scelta dal pubblico comedelVip 7. Ieri sera la vippona ha vinto il televoto e il 3 aprile sarà una delle contendenti alla vittoria finale. Le altre due finaliste, elette nelle precedenti puntate sono Oriana Marzoli e Micol Incorvaia. Gaffe del portale del, i risultati sono stati pubblicati molto prima della proclamazione ufficiale. L'ex concorrente di Ti spedisco in convento ha battuto le sue avversarie con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Carlo Rienzi, Presidente del Codacons, ritiene che i tempi siano maturi perché il #GrandeFratelloVip sparisca dal… - GrandeFratello : Daniele Dal Moro è stato squalificato da “Grande Fratello Vip”. Dopo i numerosi richiami e avvertimenti delle ultim… - CarloCalenda : Se continuiamo a valutare i confronti con questa superficialità (sempre in riferimento alle persone e mai alle prop… - alexandrax____ : RT @_martaax: IL BEST DELLA DOC SEMPLICEMENTE IL BEST DEL GRANDE FRATELLO? #donnalisi #gfvip - SilviaSabrina56 : @donnalisi_ @theblondes4 @cavallo_pompeo Per me il grande fratello e finito -