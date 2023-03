Grande Fratello Vip 7: Antonella Fiordelisi eliminata al televoto attacca sua madre (Di martedì 21 marzo 2023) televoto a sorpresa al Grande Fratello Vip 7: Antonella Fiordelisi è eliminata e attacca la madre che aveva chiesto ai fan di non votarla. Sorprendente eliminazione al Grande Fratello Vip 7: nell'ultima diretta del programma Antonella Fiordelisi è stata eliminata dal reality, ultima al televoto di lunedì 20 marzo. La spadista, subito dopo, se l'è presa con la madre che, usando il profilo Instagram della vippona, aveva chiesto ai suoi fan di non votarla. Lo scorso venerdì la madre di Antonella Fiordelisi aveva lanciato un appello a Pier Silvio berlusconi, la signora Milva aveva chiesto ... Leggi su movieplayer (Di martedì 21 marzo 2023)a sorpresa alVip 7:lache aveva chiesto ai fan di non votarla. Sorprendente eliminazione alVip 7: nell'ultima diretta del programmaè statadal reality, ultima aldi lunedì 20 marzo. La spadista, subito dopo, se l'è presa con lache, usando il profilo Instagram della vippona, aveva chiesto ai suoi fan di non votarla. Lo scorso venerdì ladiaveva lanciato un appello a Pier Silvio berlusconi, la signora Milva aveva chiesto ...

