Gomorra - New Edition stasera su Rai Movie | le differenze dalla prima versione

Leggi su movieplayer

(Di martedì 21 marzo 2023)su Raiva in onda- New, ecco cosa ha cambiato Matteo Garrone rispetto alla- Newè il film che Raici proponealle 21:10. In questa nuovail regista Matteo Garrone ha apportato dei cambiamenti impercettibili, ma significativi, alla pellicola distribuita nelle sale nel maggio 2008. Ecco in cosa consistono le modifiche e i motivi per cui il regista romano ha deciso di apportarleè basato sull'omonimo romanzo di Roberto Saviano. Il Lungometraggio racconta la vita criminale della camorra a Napoli, attraverso diverse storie interconnesse tra di loro. Nove anni dopo, nel 2017, Matteo Garrone ha ...