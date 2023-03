Gomorra – new edition | cosa è la nuova versione del film

(Di martedì 21 marzo 2023)– Newè unadeldi Matteo Garrone, che nel 2021 ha rimesso mano alla sua opera uscita originariamente in sala nel 2008. Questa Newnon ha quindi nulla a che fare con l’amata serie TV omonima, ma è un un nuovo montaggio deltratto dal best seller di Roberto Saviano. Per la Newsono state rimontate diverse scene, inserite delle didascalie che forniscono chiarimenti su quello che accade, è stato inoltre aggiunto del girato e fatti alcuni tagli: degli aggiustamenti che, dalle parole di Garrone, sono stati “fondamentali ma invisibili”. Il regista ha spiegato il perché del suo intervento sul: “Ho rivisto ilcon mio figlio, che aveva dodici anni, e ogni tanto ...

Edition è il film che Rai Movie ci propone stasera alle 21:10. In questa nuova versione il regista Matteo Garrone ha apportato dei cambiamenti impercettibili, ma significativi, alla ...Stasera 21 marzo, in occasione della Giornata della memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti di mafia, RaiMovie trasmetterà alle 21.15Edition . Si tratta della versione 2021 del film di Matteo Garrone , in cui lo stesso regista ha operato alcuni tagli per rendere più scorrevole la visione. Adattamento dell'omonimo ...Su Rai Movie dalle 21.10Edition. Potere, soldi e sangue. Questi sono i 'valori' con i quali gli abitanti della provincia di Napoli e Caserta, devono scontrarsi ogni giorno. Quasi ...

Stasera su Rai Movie va in onda Gomorra - New Edition, ecco cosa ha cambiato Matteo Garrone rispetto alla prima versione. Gomorra - New Edition è il film che Rai Movie ci propone stasera alle 21:10.Cinque storie, quelle di Pasquale, Totò, Don Ciro e Maria, Franco e Roberto, Marco e Ciro, s’intrecciano in questo paesaggio violento, un mondo spietato, apparentemente lontano dalla realtà, ma ben ra ...