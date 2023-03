Gol-Juve: irritato con Inzaghi, Rocchi difende Mazzoleni e Chiffi, ma l'Inter non ci sta (Di martedì 21 marzo 2023) Promossi. L'Aia difende Daniele Chiffi e Paolo Silvio Mazzoleni nella gestione del gol di Kostic, che ha deciso Inter-Juventus tra le polemiche... Leggi su calciomercato (Di martedì 21 marzo 2023) Promossi. L'AiaDanielee Paolo Silvionella gestione del gol di Kostic, che ha decisontus tra le polemiche...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pisto_gol : La #Juve passa a #SSiro con un gol di #Kostic viziato da falli di mano di #Rabiot e #Vlahovic non visti dall’arbitr… - FBiasin : #InterJuve primo tempo: L’#Inter gioca un buon calcio ma come spesso le capita pecca di concretezza (e soffre tro… - tuttosport : LA JUVE ESPUGNA SAN SIRO: KOSTIC LANCIA LA RIMONTA ?? Una buona Juve batte l'Inter 1-0 e vola a -7 dal Milan quarto… - Giampy572330611 : @pisto_gol un giornalista con le @@ come lei che retwitta le faziosità di Vendemiale che aveva assolto in pieno il… - matteglam : @capuanogio Il gol di Kostic entra di prepotenza nella top 3 degli episodi che i giornalai tireranno fuori ad ogni… -