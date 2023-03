Gli Uffizi eletti il miglior museo d'Italia. E tra i primi 20 al Mondo

(Di martedì 21 marzo 2023) Il 'no al'. È un titolo - e un primato - d'eccellenza quello con cui il sito internazionale American Art Awards ha consacrato la Galleria degli, inserendola anche tra ...

'Il nostro 'Best in Italy' è la Galleria degli, il venerato museo d'arte situato adiacente a Piazza della Signoria nel centro storico di Firenze, nella regione Toscana - recitano le ...Tra i Paesi premiati nel 2023, oltre all'Italia con, vi sono, traaltri, il Canada (Vancouver Art Gallery), il Ghana (Savannah Center for Contemporary Art), il Portogallo (Balcony ......di Maffeo Barberini (collezione privata) e il Sacrificio di Isacco (Gallerie degli) di ... con lungimirante scaltrezza, i proprietari vollero "semi - pubblico", ovvero accessibile con...

Gli Uffizi sono il miglior museo italiano al mondo, e tra i primi 20 del pianeta TGCOM

Gallerie Uffizi: Mazzeo su riconoscimento World Art Awards, orgoglioso per doppio successo conferma patrimonio Toscana ...La Galleria degli Uffizi entra tra i venti musei top del pianeta ed è il ‘miglior museo italiano al mondo’ nel 2023. Il doppio riconoscimento, spiega lo stesso museo fiorentino in una nota ufficiale e ...