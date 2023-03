“Gli Stati membri Ue sono obbligati a riconoscere i figli di genitori dello stesso sesso”: le parole del commissario Ue all’Italia (Di martedì 21 marzo 2023) “In linea con la strategia per l’uguaglianza delle persone Lgbtiq 2020-2025, la Commissione è in continuo dialogo con gli Stati membri riguardo all’attuazione delle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea” e “ciò comprende anche l’obbligo per gli Stati membri di riconoscere” i figli “di genitori dello stesso sesso, ai fini dell’esercizio dei diritti conferiti dall’Ue”. Lo ha scritto il commissario europeo per la Giustizia, Didier Reynders, rispondendo a un’interrogazione sui diritti delle famiglie arcobaleno in Italia promossa dagli eurodeputati del Movimento 5 stelle. Tra le prime a commentare c’è stata la capadelegazione M5s in Europa Tiziana Beghin: “La risposta della Commissione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 marzo 2023) “In linea con la strategia per l’uguaglianza delle persone Lgbtiq 2020-2025, la Commissione è in continuo dialogo con gliriguardo all’attuazione delle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea” e “ciò comprende anche l’obbligo per glidi” i“di, ai fini dell’esercizio dei diritti conferiti dall’Ue”. Lo ha scritto ileuropeo per la Giustizia, Didier Reynders, rispondendo a un’interrogazione sui diritti delle famiglie arcobaleno in Italia promossa dagli eurodeputati del Movimento 5 stelle. Tra le prime a commentare c’è stata la capadelegazione M5s in Europa Tiziana Beghin: “La risposta della Commissione ...

