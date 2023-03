Gli Oscar dell’inclusività? La polemica sui ballerini per il premio alla canzone indiana (Di martedì 21 marzo 2023) Dovevano essere gli Oscar dell’inclusività, del riconoscimento di minoranze e diversità, invece era “un calesse”… Se far diventare un vietnamita del Sud (Ke Huy Quan) e una malesiana (Michelle Yeoh) due cinesi da Oscar in Everything Everywhere all at once aveva fatto capire che esiste anche una sottile linea di yellow washing, ecco che scoppia la polemica riguardo ad un altro grande popolo e un’altra grande industria del cinema, quella indiana, che si è voluta omaggiare con un paio di statuette. Si tratta di quella che Variety ha definito la controversia “Naatu naatu”. Ovvero, quando durante la Notte degli Oscar le star pop indiane, Rahul Sipligunj e Kaala Bhairava, hanno eseguito live il dirompente brano Naatu Naatu – poi a segno con l’Oscar per la miglior ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 marzo 2023) Dovevano essere gli, del riconoscimento di minoranze e diversità, invece era “un calesse”… Se far diventare un vietnamita del Sud (Ke Huy Quan) e una malesiana (Michelle Yeoh) due cinesi dain Everything Everywhere all at once aveva fatto capire che esiste anche una sottile linea di yellow washing, ecco che scoppia lariguardo ad un altro grande popolo e un’altra grande industria del cinema, quella, che si è voluta omaggiare con un paio di statuette. Si tratta di quella che Variety ha definito la controversia “Naatu naatu”. Ovvero, quando durante la Notte deglile star pop indiane, Rahul Sipligunj e Kaala Bhairava, hanno eseguito live il dirompente brano Naatu Naatu – poi a segno con l’per la miglior ...

