Gli astronomi del Papa studiano le stelle alla ricerca di esopianeti

Città del Vaticano – Gli astronomi dell'Istituto Leibniz per l'Astrofisica di Potsdam (AIP) e della Specola Vaticana (SP) hanno collaborato per effettuare un'indagine spettroscopica su più di 1000 stelle luminose che si sospetta possano ospitare esopianeti propri. Il "team" – che comprende gli astronomi del SP P. Paul Gabor, S.J., P. David Brown, S.J., e P. Chris Corbally, S.J., e l'ingegnere della SP Michael Franz – presenta ora i valori precisi di 54 parametri spettroscopici per ogni stella nel primo, di una serie di articoli, sulla rivista Astronomy & Astrophysics e rende pubblici tutti i dati alla comunità scientifica. Questo numero così elevato di parametri, senza precedenti, sarà essenziale per interpretare la luce stellare e trovare connessioni tra le proprietà delle stelle

