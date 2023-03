Giuntoli, Un altro grande affare concluso a gennaio (Di martedì 21 marzo 2023) Il Napoli sta vivendo una stagione straordinaria che potrebbe far tornare davvero lo scudetto all’ombra del Vesuvio dopo oltre trent’anni. I risultati ottenuti oggi sono il frutto di un ottimo lavoro svolto dietro le quinte nella scorsa sessione di mercato. E’ stato proprio grazie al ds Giuntoli, infatti, che sono sbarcati in maglia azzurra talenti L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 21 marzo 2023) Il Napoli sta vivendo una stagione straordinaria che potrebbe far tornare davvero lo scudetto all’ombra del Vesuvio dopo oltre trent’anni. I risultati ottenuti oggi sono il frutto di un ottimo lavoro svolto dietro le quinte nella scorsa sessione di mercato. E’ stato proprio grazie al ds, infatti, che sono sbarcati in maglia azzurra talenti L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... durden_02 : Non so quanto sia vero ma se Giuntoli va alla lazio è finita ragazzi, altro che derby… - MarekNapoli : @napolimagazine ?????????? Per quale motivo Giuntoli dovrebbe lasciare Napoli sul più bello? Ha ancora un altro anno di… - Jorge_Giuntoli : @Ci1812 Talvolta si. Peccato che abbia sbroccato perché in realtà la ministra non rispondeva alle domande, cambiava… - AnStorti : @NandoPiscopo1 @aldoolaf81 Tra l’altro parentesi ancelotti in cui letteralmente tolsero poteri a giuntoli per far f… - michaelgscott0 : @NandoPiscopo1 @aldoolaf81 più che altro, anche se fosse giuntoli non dobbiamo mica copiare quello che fanno gli al… -