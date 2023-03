Giulia Schiff umiliata, ora al processo: “I colleghi mi hanno picchiata” (Di martedì 21 marzo 2023) La 24eene Giulia Schiff ha testimoniato in aula contro l’Accademia aeronautica, era stata espulsa dopo la denuncia degli atti di mobbing e nonnismo. Adesso il processo. umiliata e colpita in caserma Giulia Schiff, ex allieva dell’Aeronautica Militare, ieri ha testimoniato in aula davanti al giudice del tribunale di Latina per gli atti di mobbing e nonnismo subiti in caserma. Ha raccontato di essere stata colpita con fustelli di legno, umiliata e gettata in acqua dopo un violento “rito d’iniziazione”. La donna si è costituita parte civile nel procedimento penale a carico di otto sergenti dell’Aeronautica. Era stata espulsa dall’Accademia aeronautica dopo la denuncia degli atti di mobbing e nonnismo che avrebbe subito. I fatti risalgono al 2018 e al suo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 21 marzo 2023) La 24eeneha testimoniato in aula contro l’Accademia aeronautica, era stata espulsa dopo la denuncia degli atti di mobbing e nonnismo. Adesso ile colpita in caserma, ex allieva dell’Aeronautica Militare, ieri ha testimoniato in aula davanti al giudice del tribunale di Latina per gli atti di mobbing e nonnismo subiti in caserma. Ha raccontato di essere stata colpita con fustelli di legno,e gettata in acqua dopo un violento “rito d’iniziazione”. La donna si è costituita parte civile nel procedimento penale a carico di otto sergenti dell’Aeronautica. Era stata espulsa dall’Accademia aeronautica dopo la denuncia degli atti di mobbing e nonnismo che avrebbe subito. I fatti risalgono al 2018 e al suo ...

