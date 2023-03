Giulia Schiff al processo sul nonnismo in caserma | «Mi frustavano | non riuscivo a respirare»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dottorbarbieri : ?? È tornata dall'Ucraina per testimoniare al processo su presunti casi di nonnismo al 70esimo stormo di Latina. Giu… - infotemporeale : Latina / Nonnismo, al via il processo: le accuse di Giulia Schiff contro otto sergenti del 70° Stormo - PappaletteraF : RT @dottorbarbieri: ?? È tornata dall'Ucraina per testimoniare al processo su presunti casi di nonnismo al 70esimo stormo di Latina. Giulia… - MassimGiannini : RT @LaStampa: Giulia Schiff e quelle immagini choc sul battesimo del volo trasmesse in Tribunale: “Rivederle in aula è stata una tortura” h… - AcciaioMario : RT @dottorbarbieri: ?? È tornata dall'Ucraina per testimoniare al processo su presunti casi di nonnismo al 70esimo stormo di Latina. Giulia… -

Nell'aula del Tribunale di Latina , si è tenuta la proiezione del video delle violenze subite da, ex pilota, da parte di otto sergenti accusati di nonnismo. Otto sergenti sono stati citati in giudizio per l'accaduto avvenuto cinque anni fa all'interno del 70esimo Stormo dell'..."Mi frustavamo e qualcuno diceva: 'più forte'". È solo una delle tante frasi del racconto choc di, l'ex allieva dell'Aeronautica Militare, che ha denunciato di essere stata vittima di mobbing e nonnismo . Le dichiarazioni fanno riferimento a quanto accaduto nell'aprile del 2018 ...Si è celebrato al Tribunale di Latina il processo sugli atti di nonnismo in caserma, in riferimento alla denuncia di, ex - allieva dell'aeronautica militare, nei confronti dei colleghi, accusati di percosse nel corso del cosiddetto rito del 'Battesimo del Volo'. Nel corso dell'udienza di, il ...

"Mi frustavano e urlavano 'più forte'": Giulia Schiff al processo per nonnismo. In aula proiettato il video s… Repubblica Roma

Colpita con fustelli di legno, umiliata, gettata in acqua dopo un violento «rito iniziatico». Giulia Schiff, 24enne ex allieva dell’Aeronautica Militare, originaria di Mira, in provincia di Venezia, ...Giulia Schiff al tribunale di Latina dopo l'udienza del processo per presunti atti di nonnismo durante il "battesimo del volo".