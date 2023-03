Giulia Pauselli torna ad Amici dopo la maternità | ma la performance delude il pubblico | “Non è andata come avrei voluto”

(Di martedì 21 marzo 2023)ta a esibirsi sul palco diballerina professionista. Durante il primo serale del talent show condotto da Maria De Filippi, la ballerina èta a lavorare,il periodo di pausa dovuta alla nascita del figlio lo scorso 30 agosto. Sulle note di “Scheiße” di Lady Gaga per mostrare la coreografia alle due sfidanti allieve,si è esibita in unaeseguita interamente sui tacchi. Tuttavia, se da una parte molti hanno apprezzato ladella ballerina, ammirandone la professionalità e il coraggio, altri l’hanno aspramente criticata, definendo l’esecuzione “moltonte” o addirittura “un vero disastro“. Tuttavia,...

A poco più di sei mesi dal parto, ieri sera durante la prima puntata del Serale di Amici,è tornata ad esibirsi come ballerina professionista. Il suo ritorno avviene dopo essersi presa una pausa di sei mesi dopo la nascita del suo bambino, venuto al mondo lo scorso agosto. ...è da anni un volto di Amici di Maria De Filippi e anche da incinta ha sempre portato avanti il suo impegno con lo sponsor della trasmissione. Da tempo però, per ovvie ragioni, aveva ...La prima puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi è stata all'insegna delle polemiche, soprattutto, per le critiche feroci che alcuni utenti del web hanno rivolto a, ballerina professionista e volto noto dei fan del programma, ritornata a ballare nel corpo di ballo dopo la nascita di suo figlio, lo scorso agosto. Amici 22,...

A poco più di sei mesi dal parto, ieri sera durante la prima puntata del Serale di Amici, Giulia Pauselli è tornata ad esibirsi come ballerina professionista. Il suo ritorno avviene dopo essersi presa una pausa di sei mesi dopo la nascita del suo bambino, venuto al mondo lo scorso agosto.