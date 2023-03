Giudice sportivo | otto squalificati

(Di martedì 21 marzo 2023) Sonoi giocatori fermati dal, tutti per un turno: Circati (Parma), Leverbe e Pastina (Benevento), Bartolomei (Perugia), Frabotta (Frosinone), Millico (Cagliari), Nagy (Pisa), Tait (Sudtirol).Leggi il Comunicato ufficiale Fonte articolo e foto: www.legab.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : (#Repubblica) Oggi il verdetto del giudice sportivo sul derby della Capitale, ma intanto tra gli addetti ai lavori… - sportface2016 : +++Rissa #InterJuventus, giudice sportivo: due giornate di squalifica a #DAmbrosio, una a #Paredes+++#SerieA - capuanogio : Oggi il giudice sportivo sui veleni di #RomaLazio: arriveranno complessive 9 giornate di squalifica distribuite tra… - TuttoSalerno : Serie A, giudice Sportivo: lo Spezia perde Nzola, ammenda per la Salernitana - grecod4ario : RT @mirkonicolino: (#Repubblica) Oggi il verdetto del giudice sportivo sul derby della Capitale, ma intanto tra gli addetti ai lavori serpe… -

Il, Ing. Pietro Accurso , assistito dai Giudici Sportivi Sostituti, Sig. Gaetano Bruno, Dott.sa Federica Cocilovo , Dott. Andrea Fasulo , Dott.sa Fabiola Giannopolo , Avv. Francesco ...Il, Ing. Pietro Accurso, assistito dai Giudici Sportivi Sostituti, Sig. Gaetano Bruno , Dott.sa Federica Cocilovo, Dott. Andrea Fasulo, Dott.sa Fabiola Giannopolo , Avv. Francesco ...ROMA - IlGerardo Mastrandrea ha espresso le sue decisioni in merito al caldissimo derby tra Lazio e Roma andato in scena domenica scorsa. Squalificati per una giornata Ibanez, Cristante, ...

"1.000 euro alla Ternana "per avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno", cosi recita il comunicato del Giudice Sportivo che sanziona il club rossoverde ...Il Giudice Sportivo di Coppa Lazio ha finito per lasciare degli strascichi. Mercoledì scorso vi avevamo anticipato la possibilità che le classifiche e i verdetti del campo avrebbero potuto subire dei ...