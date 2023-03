Giudice Sportivo | il bollettino di guerra del derby | 4 squalificati nella Roma e 2 nella Lazio

(Di martedì 21 marzo 2023) La decisione delrelativa alsembra undi. Sei gliper un turno, tra. Mentre per i cori antisemiti intonati dalla “totalità della Curva Nord“, ilchiede un supplemento di indagine e la collaborazione della Procura Figc. Per lagliper un turno sono: Cristante, Ibanez, Mancini e Nuno Santos. Per la, invece, Marusic e Ianni. Di seguito i provvedimenti, nel dettaglio. Una giornata di squalifica e un’ammenda di 10mila euro per Bryan Cristante della“per comportamento scorretto nei confronti di un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : (#Repubblica) Oggi il verdetto del giudice sportivo sul derby della Capitale, ma intanto tra gli addetti ai lavori… - capuanogio : Oggi il giudice sportivo sui veleni di #RomaLazio: arriveranno complessive 9 giornate di squalifica distribuite tra… - sportface2016 : +++Rissa #InterJuventus, giudice sportivo: due giornate di squalifica a #DAmbrosio, una a #Paredes+++#SerieA - MonicaTox69 : Giudice sportivo: un turno a Sottil - Andresh88juve : RT @sportface2016: Il giudice sportivo: due giornate a #DAmbrosio, una a #Paredes -

IlGerardo Mastrandrea, dopo aver esaminato il rapporto degli ispettori federali, ha deciso di non sanzionare in alcun modo i protagonisti della lite negli spogliatoi che è seguita alla ...Due giornate a Danilo D'Ambrosio , una a testa per Paredes , Ibanez e Cristante e Marusic . Ildella serie A, Gerardo Mastrandrea, ha deciso la sanzioni per i calciatori protagonisti in Inter - Juventus e Lazio - Roma, entrambe terminate in rissa. Nessun provvedimento per il ...Ildella Lega Calcio di serie A, Gerardo Mastrandrea, ha appeno chiesto - apprende l'ANSA - "ulteriori indagini" sui cori antisemiti della curva nord della Lazio nel corso del derby di ...

Ulteriori indagini per il comportamento dei tifosi della Curva Nord biancoceleste ROMA (ITALPRESS) - Il giudice sportivo della Lega di Serie A, Gerardo Mastrandrea, aspetta di avere un quadro più ...Il giudice sportivo della serie A, Gerardo Mastrandrea, ha inflitto due giornate di squalifica a Danilo D'Ambrosio dell'Inter e una a Leandro Paredes della Juve, espulsi al termine della gara di ...