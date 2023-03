Giudice Sportivo, due turni di squalifica a D’Ambrosio (Di martedì 21 marzo 2023) Le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 27esima della Serie A Sono ben 17 i giocatori fermati dal Giudice Sportivo dopo la ventisettesima giornata della Serie A. In casa da segnalare la squalifca per due giornate di Danilo D’Ambrosio che dunque non sarà a disposizione di Simone Inzaghi in vista dei match contro Fiorentina e Salernitana. Gli altri giocatori squalificati sono: Leandro Paredes e Adrien Rabiot (Juventus), Bryan Cristante Gianluca Mancini e Roger Ibanez (Roma), Adam Marusic (Lazio), Diego Coppola (Hellas Verona), Armando Izzo e Matteo Pessina (Monza), Youssef Maleh e Samuel Umtiti (Lecce), Rodrigo Becao, Walace e Nehuen Perez (Udinese), Bram Nuytinck (Sampdoria), Mbala Nzola (Spezia). Da segnalare inoltre un’ammenda di 5 mila euro per la società nerazzurra. ... Leggi su intermagazine (Di martedì 21 marzo 2023) Le decisioni deldopo la 27esima della Serie A Sono ben 17 i giocatori fermati daldopo la ventisettesima giornata della Serie A. In casa da segnalare la squalifca per due giornate di Daniloche dunque non sarà a disposizione di Simone Inzaghi in vista dei match contro Fiorentina e Salernitana. Gli altri giocatoriti sono: Leandro Paredes e Adrien Rabiot (Juventus), Bryan Cristante Gianluca Mancini e Roger Ibanez (Roma), Adam Marusic (Lazio), Diego Coppola (Hellas Verona), Armando Izzo e Matteo Pessina (Monza), Youssef Maleh e Samuel Umtiti (Lecce), Rodrigo Becao, Walace e Nehuen Perez (Udinese), Bram Nuytinck (Sampdoria), Mbala Nzola (Spezia). Da segnalare inoltre un’ammenda di 5 mila euro per la società nerazzurra. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : (#Repubblica) Oggi il verdetto del giudice sportivo sul derby della Capitale, ma intanto tra gli addetti ai lavori… - sportface2016 : +++Rissa #InterJuventus, giudice sportivo: due giornate di squalifica a #DAmbrosio, una a #Paredes+++#SerieA - capuanogio : Oggi il giudice sportivo sui veleni di #RomaLazio: arriveranno complessive 9 giornate di squalifica distribuite tra… - 1975_happylife : RT @antospietoso: Tre falli da giallo non puniti in campo, una manata a #Marusic sfuggita al Giudice Sportivo. Si può dire con certezza che… - antospietoso : Tre falli da giallo non puniti in campo, una manata a #Marusic sfuggita al Giudice Sportivo. Si può dire con certez… -