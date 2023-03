Giro Catalogna 2023, risultati e classifica 2^ tappa: colpo di Ciccone, beffati Roglic ed Evenepoel (Di martedì 21 marzo 2023) Colpaccio di Giulio Ciccone nella seconda tappa del Giro di Catalogna 2023. Il corridore italiano della Trek Segafredo, infatti, si impone a Sant Feliu du Guixols in 4h13’37” davanti a due colossi del ciclismo come lo sloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma) e il campione del mondo in carica, il belga Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step). Un successo estremamente importante sia per il ciclista abruzzese, sia per tutto il movimento italiano che ripone buona parte delle proprie speranze per il futuro proprio in Ciccone. Ques’ultimo adesso è appaiato al secondo posto nella classifica generale ad Evenepoel, mentre la maglia rossa resta sulle spalle di Roglic, anche se la corsa spagnola è soltanto all’inizio ... Leggi su sportface (Di martedì 21 marzo 2023) Colpaccio di Giulionella secondadeldi. Il corridore italiano della Trek Segafredo, infatti, si impone a Sant Feliu du Guixols in 4h13’37” davanti a due colossi del ciclismo come lo sloveno Primoz(Jumbo Visma) e il campione del mondo in carica, il belga Remco(Soudal Quick-Step). Un successo estremamente importante sia per il ciclista abruzzese, sia per tutto il movimento italiano che ripone buona parte delle proprie speranze per il futuro proprio in. Ques’ultimo adesso è appaiato al secondo posto nellagenerale ad, mentre la maglia rossa resta sulle spalle di, anche se la corsa spagnola è soltanto all’inizio ...

