Giovane ucciso a Napoli | si stringe il cerchio intorno al killer

(Di martedì 21 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSiilall’autore dell’omicidio di Francesco Pio Maimone, il 19enne gravemente ferito a colpi di pistola alle 2,30 di ieri e giunto senza vita nell’ospedale Vecchio Pellegrini di. Le indagini della Squadra Mobile, coordinate dai magistrati della VII sezione (Sicurezza Urbana) della Procura di, sono ormai a buon punto e per il responsabile, un giovanissimo, come la vittima, anch’egli di un quartiere periferico della città, potrebbe essere questione di ore. Com’è noto Francesco Pio è rimasto ferito a morte al culmine di un alterco scoppiato per futili motivi davanti a uno noto chiosco del lungomare che ha visto protagonisti persone che non conosceva. L’unica sua colpa è stata trovarsi anche lui lì quando si è iniziato a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FrancescoLollo1 : È grave quello accaduto oggi a Milano. Non si può negare il ricordo di Sergio Ramelli, un giovane ucciso a colpi di… - angelo_tino : RT @Agenzia_Ansa: Un giovane di 19 anni, Francesco Pio Maimone, è stato ucciso a colpi di pistola nella notte a Napoli. #ANSA - ANSACampania : Giovane ucciso a Napoli: sindaco, 'verso più forze dell'ordine' - Ciffrato : RT @Viminale: Il #21settembre di trenta anni fa veniva ucciso #RosarioLivatino, il più giovane dei magistrati uccisi dalla mafia dell’agrig… - occhio_notizie : Spunta un video subito dopo la sparatoria dove la vittima avrebbe chiesto aiuto: “Non respiro, aiutatemi”. Gli amic… -

"Ancora unavittima di assurda violenza a Napoli, Francesco Pio, 18 anni,con colpi di pistola in petto in pieno centro. La violenza in Italia aumenta giorno dopo giorno, sicurezza e legalita', ...A confermare la diagnosi è stata l'autopsia effettuata all'ospedale Rummo di Benevento, dove ilera arrivato in condizioni già disperate."In queste ore ci sono stati contatti tra il Prefetto e il ministero dell'Interno e mi risulta che si stia lavorando su un ulteriore impegno di forze dell'ordine e su nuove modalità operative che ...

Giovane ucciso: sparatoria nata per un piede pestato Agenzia ANSA

C’è un sospetto per l’omicidio di Francesco Pio Maimone, ucciso a Mergellina nella zona degli chalet ... che a causare la sparatoria sarebbe stato un banale incidente tra giovani che si trovava nei ...il ragazzo ucciso con un colpo di pistola in petto, affida a Fanpage.it poche parole, per ricordare il giovane. E chiede giustizia, anche se niente lo riporterà indietro. Omicidio agli chalet di ...