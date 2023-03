Giornata vittime della mafia, manifestazione a Milano. Mattarella a Casal di Principe (Di martedì 21 marzo 2023) Oggi, 21 marzo, è il giorno dedicato alla memoria e all’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Molte le iniziative organizzate in tutta italia. Il Capo dello Stato a Casal di Principe: "Ragazze e ragazzi, siate fieri di questa terra. Dovete avvertire l'orgoglio di essere concittadini di don Diana" Leggi su tg24.sky (Di martedì 21 marzo 2023) Oggi, 21 marzo, è il giorno dedicato alla memoria e all’impegno in ricordo delleinnocenti delle mafie. Molte le iniziative organizzate in tutta italia. Il Capo dello Stato adi: "Ragazze e ragazzi, siate fieri di questa terra. Dovete avvertire l'orgoglio di essere concittadini di don Diana"

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiuseppeConteIT : In questa Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie quello che possiamo dire per o… - caritas_milano : Semplici cittadini, magistrati, giornalisti, forze dell’ordine, sacerdoti, imprenditori, sindacalisti, amministrato… - Quirinale : Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie, #CasaldiPrincipe: il Presiden… - worldforworld : RT @Quirinale: Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie, #CasaldiPrincipe: il Presidente #Matta… - ItaliaVivaUK : RT @Quirinale: Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie, #CasaldiPrincipe: il Presidente #Matta… -