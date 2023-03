Giornata vittime della mafia, a Milano mega corteo nazionale (Di martedì 21 marzo 2023) Torna la manifesta per la Giornata in memoria delle vittime delle mafie. Migliaia di persone saranno presenti a corteo che partirà da corso Venezia e arriverà in piazza Duomo. corteo nazionale per ricordare le vittime delle mafie La manifestazione partita da corso Venezia – Ph Credit Libera contro le mafieA Milano tutti in piazza per la 28esima Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Il corteo nazionale partirà da corso Venezia per arrivare in piazza Duomo. Migliaia i presenti, almeno 500 sono i familiari delle persone innocenti uccise dalla mafia e giunti da varie parti d’Italia nel capoluogo lombardo proprio ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 21 marzo 2023) Torna la manifesta per lain memoria delledelle mafie. Migliaia di persone saranno presenti ache partirà da corso Venezia e arriverà in piazza Duomo.per ricordare ledelle mafie La manifestazione partita da corso Venezia – Ph Credit Libera contro le mafieAtutti in piazza per la 28esimaMemoria e dell’Impegno in ricordo delleinnocenti delle mafie. Ilpartirà da corso Venezia per arrivare in piazza Duomo. Migliaia i presenti, almeno 500 sono i familiari delle persone innocenti uccise dallae giunti da varie parti d’Italia nel capoluogo lombardo proprio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiuseppeConteIT : In questa Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie quello che possiamo dire per o… - caritas_milano : Semplici cittadini, magistrati, giornalisti, forze dell’ordine, sacerdoti, imprenditori, sindacalisti, amministrato… - Adnkronos : 'Il coraggio è questo: saper convivere con la propria paura e non farsi condizionare dalla stessa': istituita nel 2… - daVincenzoCh : RT @Quirinale: Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie, #CasaldiPrincipe: il Presidente #Matta… - rozzo_barone : RT @Adnkronos: 'Il coraggio è questo: saper convivere con la propria paura e non farsi condizionare dalla stessa': istituita nel 2017, il #… -