Giornata sindrome di Down: le scuse ridicole per non includere (Di martedì 21 marzo 2023) Quante volte vi è capitato, nella vita, di sentirvi escludere da un gioco, da una squadra, da un gruppo da persone che hanno usato frasi assurde o insensate? Pensateci. E poi riflettete sul fatto che tutto questo, alle persone con sindrome di Down, accade ancora quasi sempre. In un mondo sempre più attento all’inclusione c’è ancora chi tira fuori scuse ridicole per non essere inclusivo. È per questo che in occasione della Giornata Mondiale sulla sindrome di Down 2023, appuntamento annuale il 21 marzo voluto da Down Syndrome International e sancito ufficialmente anche dall’Onu, il Coordinamento Nazionale Associazioni delle persone con sindrome di Down (CoorDown) ha lanciato in anteprima su TikTok la ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 21 marzo 2023) Quante volte vi è capitato, nella vita, di sentirvi escludere da un gioco, da una squadra, da un gruppo da persone che hanno usato frasi assurde o insensate? Pensateci. E poi riflettete sul fatto che tutto questo, alle persone condi, accade ancora quasi sempre. In un mondo sempre più attento all’inclusione c’è ancora chi tira fuoriper non essere inclusivo. È per questo che in occasione dellaMondiale sulladi2023, appuntamento annuale il 21 marzo voluto daSyndrome International e sancito ufficialmente anche dall’Onu, il Coordinamento Nazionale Associazioni delle persone condi(Coor) ha lanciato in anteprima su TikTok la ...

