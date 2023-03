Giornata mondiale sindrome di Down | la campagna sulle scuse per evitare l’inclusione E il lavoro è ancora un diritto non garantito

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 21 marzo 2023) Il 21 marzo si celebra ladelle persone con ladi. Il coordinamento di associazioni Cooranche quest’anno aderisce a livello internazionale con la“Ridiculous excuses not to be inclusive” su TikTok, raccontando le situazioni di discriminazione che hanno vissuto donne e uomini condie leche vengono dette loro per non includerli nella società. Le associazioni hanno inoltre realizzato e promosso un video in cui bambini e giovani condirimettono in scena episodi realmente accaduti di discriminazione e abilismo. Negli ultimi mesi, con l’aiuto di associazioni di tutto il mondo, Coorha chiesto alle persone ...