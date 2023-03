Giornata mondiale dell’acqua | nasce il concorso dedicato a Luigi De Giacomo

(Di martedì 21 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Il Comitato sannita Abc celebra lacon le premiazioni delvideo “Acqua: bene comune o merce?”, che si terrà domani 22.03.2023 alle ore 15. L’evento sarà ospitato dall’Università degli studi del Sannio presso l’aula “Ciardiello” del Dipartimento di Diritto Economia, Management e Metodi quantitativi (DEMM). Per il quarto anno consecutivo si vive a Benevento il Word Water Day, istituito nel 1992 dall’ONU, per attirare l’attenzione sui problemi legati all’accesso all’acqua potabile da parte delle fasce più deboli della popolazione ed alla sostenibilità degli habitat acquatici. I video che partecipano alsono stati elaborati da studenti di tutto il Sannio, dimostrando il crescente interesse dei giovani verso la tematica ...

