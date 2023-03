Giornata mondiale dell’acqua, l’Italia sempre più a secco (Di martedì 21 marzo 2023) Un disastro annunciato. Alla vigilia della Giornata mondiale dell’acqua, lascia senza fiato la fotografia scattata dall’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI), che ieri a Vercelli hanno chiesto più infrastrutture e bacini idrici in un convegno per i 100 anni delle bonifiche con i ministri Salvini e Pichetto Fratin. Alla vigilia della Giornata mondiale dell’acqua, lascia senza fiato la fotografia scattata dall’Anbi: in 24 mesi ben il 38% delle aree agricole irrigue è stato interessato da siccità severa-estrema Un dato su tutti: in 24 mesi, cioè da febbraio 2021 ad oggi, ben il 38% delle aree agricole irrigue è stato interessato da siccità severa-estrema. Altro che deserto, dunque. Anche in Italia non è più così ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 21 marzo 2023) Un disastro annunciato. Alla vigilia della, lascia senza fiato la fotografia scattata dall’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI), che ieri a Vercelli hanno chiesto più infrastrutture e bacini idrici in un convegno per i 100 anni delle bonifiche con i ministri Salvini e Pichetto Fratin. Alla vigilia della, lascia senza fiato la fotografia scattata dall’Anbi: in 24 mesi ben il 38% delle aree agricole irrigue è stato interessato da siccità severa-estrema Un dato su tutti: in 24 mesi, cioè da febbraio 2021 ad oggi, ben il 38% delle aree agricole irrigue è stato interessato da siccità severa-estrema. Altro che deserto, dunque. Anche in Italia non è più così ...

