Giornata mondiale dell'Acqua, l'Istat: "Ogni giorno persa quasi metà della distribuzione"

La quota è quella necessaria al fabbisogno 43 milioni di persone per un intero anno: il dato negativo conferma lo stato di inefficienza di troppe reti comunali. La ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite nel 1992 e celebrata ogni anno il 22 marzo

