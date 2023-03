Giornata Internazionale sull’Endometriosi, a Paupisi arriva la panchina gialla (Di martedì 21 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiPaupisi (Bn) – Dopo l’installazione della panchina viola per la Fibromialgia e quella azzurra per l’Unicef, inaugurate lo scorso 22 maggio e 19 novembre, arriva a Paupisi la terza panchina, stavolta di color giallo in occasione della Giornata Internazionale sull’Endometriosi. Si chiama Endopank, ed è un progetto che sta prendendo piede in maniera davvero entusiasmante in giro per l’Italia da diversi mesi. Sono 153 panchine in tutta Italia e questa a Paupisi sarà la prima in provincia di Benevento. Un gesto per ‘accendere’ anche sul territorio una luce sull’Endometriosi, una patologia ginecologica che colpisce oltre 3.5 milioni di donne in Italia ma ancora poco conosciuta. L’endometriosi è una ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 21 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – Dopo l’installazione dellaviola per la Fibromialgia e quella azzurra per l’Unicef, inaugurate lo scorso 22 maggio e 19 novembre,la terza, stavolta di color giallo in occasione della. Si chiama Endopank, ed è un progetto che sta prendendo piede in maniera davvero entusiasmante in giro per l’Italia da diversi mesi. Sono 153 panchine in tutta Italia e questa asarà la prima in provincia di Benevento. Un gesto per ‘accendere’ anche sul territorio una luce, una patologia ginecologica che colpisce oltre 3.5 milioni di donne in Italia ma ancora poco conosciuta. L’endometriosi è una ...

