Giornata in memoria delle vittime di mafia | Francesca Bommarito | «Mio fratello non è stato ucciso “per caso”»

(Di martedì 21 marzo 2023)ha cercato per 40 anni la verità sulla morte di suo, il carabiniere Giuseppe. Oggi in un diario inchiesta l'autrice ha ricostruito, nonostante i depistaggi, la verità

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MinisteroDifesa : 'Oggi ricordiamo il valore dei cittadini e delle donne e uomini in divisa che hanno perso la vita per mano delle ma… - Montecitorio : Oggi è la Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie. Alla Camera, fino… - petergomezblog : Giornata della Memoria e dell’Impegno contro la mafia, a Milano il corteo di Libera con don Ciotti e i familiari de… - Antonio27063755 : RT @archiviodiari: Celebriamo la Giornata della #memoria per le #VittimedelleMafie, con una delle nostre grandi #storie, quella di Antonina… - matteo13__ : RT @felicealfonsi: #oggi 21 di marzo giornata della memoria e del ricordo delle tante troppe vittime di mafia ?? -

La manifestazione nazionale per ladellae dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.Oggi si sono visti brillare tanto da ricevere il ringraziamento dei familiari di tre vittime della mafia che, il giorno prima dellaindei caduti, hanno sentito nelle loro giovani ...Vite strappate a chi ha lottato per la legalità': così su Twitter il ministro della Difesa Guido Crosetto per lanazionale dellae impegno in ricordo delle vittime innocenti delle ...

21 marzo. Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle ... UNIBS

Segui Tag24 anche sui social Si svolgerà a Milano, il 21 marzo 2023, la manifestazione per la ventottesima Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Lorenzo ...Oggi Milano sarà la piazza principale della XXVIII Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Dopo il corteo, i manifestanti si ritroveranno in Piazza Duomo ...