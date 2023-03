Giornata Foreste: il generale Luongo da Avellino: fondamentale l’azione di prevenzione” (Di martedì 21 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – “I boschi sono il nostro principale alleato ed hanno un ruolo strategico per arginare il riscaldamento globale”. Lo ha detto il comandante regionale dei carabinieri forestale, il generale di brigata Ciro Luongo, intervenendo ad Avellino al convegno sulla tutela del patrimonio idrico e forestale della Campania, in occasione della Giornata internazionale delle Foreste. “fondamentale – ha aggiunto Luongo – è l’azione di prevenzione per difendere i nostri boschi da incendi, tagli abusivi e degrado idrogeologico del territorio. Una sfida rispetto alla quale scontiamo ritardi che vanno colmati per raggiungere gli obiettivi fissati dalla conferenza di Parigi di abbassare di un grado ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 21 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto– “I boschi sono il nostro principale alleato ed hanno un ruolo strategico per arginare il riscaldamento globale”. Lo ha detto il comandante regionale dei carabinieri forestale, ildi brigata Ciro, intervenendo adal convegno sulla tutela del patrimonio idrico e forestale della Campania, in occasione dellainternazionale delle. “– ha aggiunto– èdiper difendere i nostri boschi da incendi, tagli abusivi e degrado idrogeologico del territorio. Una sfida rispetto alla quale scontiamo ritardi che vanno colmati per raggiungere gli obiettivi fissati dalla conferenza di Parigi di abbassare di un grado ...

