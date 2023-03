Giornata europea del gelato, 14 gelaterie bergamasche interpretano il gusto dell’anno: strudel di mele (Di martedì 21 marzo 2023) Bergamo. Come nel resto d’Europa, anche a Bergamo, venerdì 24 marzo, si celebra la Giornata europea del gelato Artigianale. 14 gelaterie sparse in tutta la provincia partecipano alla Giornata, esponendo in vetrina il gusto dell’anno: Apfelstrudel. La manifestazione quest’anno, all’undicesima edizione, è infatti dedicata all’Austria con il suo amatissimo strudel di mele. La ricetta ufficiale che tutti i gelatieri sono invitati a seguire e a interpretare con la propria creatività prevede un gelato a base bianca con polpa di mela, una leggera aromatizzazione di rum e limone, una spolverata di cannella, uva sultanina e pan grattato. L’iniziativa a livello provinciale è promossa dai Gelatieri Bergamaschi di ... Leggi su bergamonews (Di martedì 21 marzo 2023) Bergamo. Come nel resto d’Europa, anche a Bergamo, venerdì 24 marzo, si celebra ladelArtigianale. 14sparse in tutta la provincia partecipano alla, esponendo in vetrina il: Apfel. La manifestazione quest’anno, all’undicesima edizione, è infatti dedicata all’Austria con il suo amatissimodi. La ricetta ufficiale che tutti i gelatieri sono invitati a seguire e a interpretare con la propria creatività prevede una base bianca con polpa di mela, una leggera aromatizzazione di rum e limone, una spolverata di cannella, uva sultanina e pan grattato. L’iniziativa a livello provinciale è promossa dai Gelatieri Bergamaschi di ...

