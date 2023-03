Giornata delle vittime delle mafia, 50mila in piazza a Milano. Mattarella a Casal di Principe: “La politica sia autorevole nel dare risposte” (Di martedì 21 marzo 2023) Sono cinquantamila le persone in piazza a Milano per la manifestazione in occasione della Giornata della memoria e dell’impegno e per le vittime innocenti delle mafie. “E’ possibile”, è lo slogan del corteo, partito da Porta Venezia è arrivato in piazza Duomo, partecipano persone arrivate da tutta Italia, soprattutto studenti. “La Giornata della memoria e dell’impegno per le vittime innocenti delle mafie nasce grazie a una donna: non scorderò mai il primo anniversario di Capaci, mentre le autorità ricordavano Falcone e Morvillo sentivamo questa donna, il suo pianto, era la colonna sonora. Era la mamma di Antonio Montinaro”, ha raccontato don Luigi Ciotti, fondatore e presidente dell’associazione di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 marzo 2023) Sono cinquantamila le persone inper la manifestazione in occasione delladella memoria e dell’impegno e per leinnocentimafie. “E’ possibile”, è lo slogan del corteo, partito da Porta Venezia è arrivato inDuomo, partecipano persone arrivate da tutta Italia, soprattutto studenti. “Ladella memoria e dell’impegno per leinnocentimafie nasce grazie a una donna: non scorderò mai il primo anniversario di Capaci, mentre le autorità ricordavano Falcone e Morvillo sentivamo questa donna, il suo pianto, era la colonna sonora. Era la mamma di Antonio Montinaro”, ha raccontato don Luigi Ciotti, fondatore e presidente dell’associazione di ...

