Giornata della memoria, Liliana Segre: "Mafia, Shoah e migranti morti in mare: il primo nemico è l'indifferenza" (Di martedì 21 marzo 2023) La senatrice a vita ha mandato un messaggio a don Luigi Ciotti, presidente di Libera, in occasione del corteo oggi a Milano per la Giornata della memoria e dell'impegno

