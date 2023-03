Giornata della memoria in ricordo delle vittime di mafia: la Generazione Z è la più informata (Di martedì 21 marzo 2023) Una ricorrenza che nasce dal grido di dolore della madre di Antonio Montinaro, caposcorta di Giovanni Falcone: sulle vittime innocenti e il fenomeno i ventenni sono quelli che ne sanno di più Leggi su repubblica (Di martedì 21 marzo 2023) Una ricorrenza che nasce dal grido di doloremadre di Antonio Montinaro, caposcorta di Giovanni Falcone: sulleinnocenti e il fenomeno i ventenni sono quelli che ne sanno di più

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JamesLucasIT : Il 21 marzo è la Giornata Mondiale della Poesia: Vittorio Gassman recita L’Infinito di Giacomo Leopardi. - caritas_milano : Semplici cittadini, magistrati, giornalisti, forze dell’ordine, sacerdoti, imprenditori, sindacalisti, amministrato… - GiuseppeConteIT : In questa Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie quello che possiamo dire per o… - Pilipo83 : RT @Agenzia_Ansa: Mafia: a Crotone letti i nomi delle 88 vittime del naufragio dei migranti. Iniziativa davanti al Palamilone per la giorna… - BergamoeC : RT @Quirinale: Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie, #CasaldiPrincipe: il Presidente #Matta… -