Giornata della Memoria e dell’Impegno contro la mafia | a Milano il corteo di Libera con don Ciotti e i familiari delle vittime

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 21 marzo 2023)accoglie lain ricordoinnocentimafie promossa dae Avviso Pubblico in collaborazione con la Rai. Giunta alla ventottesima edizione, la manifestazione, che si svolge ogni 21 marzo sotto l’Alto PatronatoPresidenzaRepubblica e quest’anno ha anche il patrocinio del Comune diRegione Lombardia, porterà per le strade del capoluogo migliaia di studenti e persone che arriveranno da tutt’Italia per non dimenticare i 1069 volti di chi è morto a causacriminalità organizzata. Lo slogan scelto per l’edizione 2o23: “È possibile“. Il tradizionale ...