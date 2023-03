Giornata del profumo: i migliori profumi della Primavera (Di martedì 21 marzo 2023) Life&People.it Oggi, 21 marzo, equinozio di Primavera, ricorre la Giornata del profumo: celebriamola con una guida ai migliori profumi che verranno proposti per la Primavera 2023. Spruzzarsi del profumo prima di uscire di casa è un gesto abituale, ma mai banale. La scelta di una fragranza rivela molto del carattere e dello stato d’animo di chi la indossa. Il gesto di farsi scivolare il profumo sulla pelle è carico di fascino e carisma, tanto da divenire un’iconica immagine di seduzione. Il suo odore ha un forte impatto sulla psiche e riesce a scatenare una vasta gamma di reazioni ed emozioni a seconda delle associazioni che scatena nel cervello. Selezionare gli ingredienti da combinare per creare una fragranza è vera e propria arte, non a caso si ... Leggi su lifeandpeople (Di martedì 21 marzo 2023) Life&People.it Oggi, 21 marzo, equinozio di, ricorre ladel: celebriamola con una guida aiche verranno proposti per la2023. Spruzzarsi delprima di uscire di casa è un gesto abituale, ma mai banale. La scelta di una fragranza rivela molto del carattere e dello stato d’animo di chi la indossa. Il gesto di farsi scivolare ilsulla pelle è carico di fascino e carisma, tanto da divenire un’iconica immagine di seduzione. Il suo odore ha un forte impatto sulla psiche e riesce a scatenare una vasta gamma di reazioni ed emozioni a seconda delle associazioni che scatena nel cervello. Selezionare gli ingredienti da combinare per creare una fragranza è vera e propria arte, non a caso si ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : Dati #Auditel: la media del mese di marzo 2023 è di 5,7 milioni di telespettatori per ciascun turno di #SerieA, in… - RaiCultura : Celebriamo la Giornata Mondiale della Poesia ricordando la poetessa Alda Merini che nasceva proprio il #21marzo del… - AStramezzi : 21 Marzo 2014: Giornata Mondiale della Poesia. Una troupe del Tg4, mi fermò per strada, per recitare dei versi (non… - francescocolucc : RT @oss_romano: #21marzo Il tema scelto da #PapaFrancesco per la 109ma Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato: “Costruire il futuro… - fsnews_it : Per la #GiornataMondialeDellaPoesia ????, il @MNR_museo ha ospitato la lettura ?? del regista ?? Abel Ferrara delle poe… -