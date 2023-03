Giorgia Meloni | “Emergenza migranti ormai strutturale in Ue | prima del diritto a migrare c' è quello a non farlo

(Di martedì 21 marzo 2023) La premier in Senato in vista del Consiglio Ue si rivolge alle opposizioni: "Basta menzogne sulle armi a Kiev. Criticate ferocemente il governo, me, le scelte che facciamo, le nostre eventuali mancanze ma fermatevi un secondodi danneggiare l'Italia"

Roma, 21 marzo 2023 "Durante il prossimo Consiglio europeo Ue sarà chiamata ad affrontare sfide prioritarie". Lo ha detto la presidente del Consiglio,, durante le comunicazioni, nell'aula del Senato, in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 marzo. SenatoChe succede L'ipotesi di una nave Ong con la faccia di Fedez che raccoglie migranti in mare e chiede un porto sicuro al governo die Matteo Salvini sarebbe tra il comico e il surreale. ...Così la premiernelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo. "Il primo banco di prova è il tema dell'immigrazione, a cui il nostro governo ha ottenuto che venisse ...

Il piano M5s per inchiodare il Pd I dem della Schlein hanno depositato una risoluzione in Senato in occasione delle comunicazioni della premier Giorgia Meloni in vista del prossimo Consiglio Ue. E ...Giorgia Meloni a Viva Rai2 Non c'era quindi bisogno del milione di telespettatori per attestare il successo indiscutibile di un'operazione che dimostra l'ambizione di voler stravolgere le geometrie ...