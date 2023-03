Giorgia Meloni e il bicchiere mezzo pieno dell’Europa Scrive Cangini

Leggi su formiche

(Di martedì 21 marzo 2023) A soffermarsi sulla scelta delle pause, sull’impennarsi dei toni e sui titoli delle agenzie di stampa, si direbbe che nulla è cambiato nel discorso pubblico dirispetto all’Europa. Ma chi, in Senato, ha ascoltato per intero e senza pregiudizi le comunicazioni del presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 marzo, ha senz’altro colto un cambio di passo. I toni restano quelli della leader di un partito di opposizione, i contenuti sono diventati quelli del partner affidabile e sostanzialmente soddisfatto del corso preso dalle vicende europee. Prima quasi nulla funzionava in Europa e la colpa era del governo italiano in carica, ora in Europa funziona quasi tutto e il merito è del governo. Sull’immigrazione, ad esempio, sono stati fatti “passi importanti nella giusta direzione”. Siamo, ha detto ...