Giorgi-Kanepi oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Wta Miami 2023

(Di martedì 21 marzo 2023) Camilasfiderà Kaianel primo turno del Wta 1000 di, in programma dal 21 marzo al 2 aprile. L’azzurra parte con i favori del pronostico in questo match che la vedrà opposta alla veterana tennista estone. Camila è reduce da un secondo turno ad Indian Wells, dove ha superato Arantxa Rus prima di arrendersi in rimonta a Jessica Pegula, mentre laviene da ben quattro sconfitte consecutive nell’ultimo mese e mezzo. Torneo che può rappresentare una buona occasione per Camila di mettere ulteriori punti in cascina e proseguire la sua risalita nel ranking iniziata in questa prima fase di. SEGUI LATESTUALE PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo questa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WeAreTennisITA : I primi turni delle italiane al #MiamiOpen, oggi esordio per tre di loro ?? Paolini ?? Bjorklund (17:15) Giorgi ?? Ka… - Deepnightpress : Pronostico Camila Giorgi vs Kaia Kanepi WTA Miami 21-03-23 #CamilaGiorgi #WTAMiami #WTA #bettingtips #Tennis… - infoitsport : WTA Miami 2023: il tabellone. Camila Giorgi con Kanepi e Azarenka, cinque italiane al via - Tennis_Section : Miami Open 2023: Camila Giorgi vs Kaia Kanepi Prediction, Odds & Pick - Deiana_Luca9 : RT @Ubitennis: Il tabellone femminile di Miami 2023: per Giorgi test Kanepi, Rybakina ancora sulla strada di Swiatek -

Camila, n.44 del ranking, trova invece dall'altra parte della rete l'estone Kaia, n. 57 WTA: la 31enne di Macerata ha vinto in due set l'unico precedente con la 37enne di Haapsalu, ......Bernarda Pera vs Evgeniya Rodina BUTCH BUCHHOLZ dalle 16 italiane - [WC] Alexandra Eala vs Irina - Camelia Begu a seguire - Yulia Putintseva vs Rebecca Marino a seguire - Camilavs Kaia...Gli abbinamenti in campo femminile:controal primo turno Per quanto riguarda il torneo femminile, Jasmine Paolini sarà opposta al primo turno ad una giocatrice qualificata. Camila ...

Camila Giorgi-Kanepi oggi, WTA Miami 2023: orario, programma, tv, streaming OA Sport

Debuttano oggi tre delle cinque azzurre al via nel “Miami Open”, terzo WTA 1000 stagionale (combined con il secondo ATP Masters 1000 del 2022) ...Al via oggi il torneo WTA di Miami 2023, secondo appuntamento dopo Indian Wells di quello che è stato rinominato il “Sunshine Double”. Tra le protagoniste in campo nel primo giorno ci sarà anche l’ita ...