Giancarlo Giannini: domani la cerimonia per la stella sulla Walk of Fame (Di martedì 21 marzo 2023) Avrà luogo domani, mercoledì 22 marzo, presso la Sala della Crociera del Palazzo del Collegio Romano, la cerimonia in onore di Giancarlo Giannini per la stella sulla Walk of Fame. Chi interverrà alla cerimonia in onore di Giancarlo Giannini? Alla cerimonia interverranno la regista Liliana Cavani, gli attori Michele Placido e Sergio Castellitto, il produttore Luca Barbareschi e lo scrittore Geminello Alvi. Insieme a loro, i Sottosegretari di Stato al Ministero della Cultura Lucia Borgonzoni, presente alla consegna ufficiale della stella, Gianmarco Mazzi e Vittorio Sgarbi. Gennaro Sangiuliano Interverrà e concluderà l'evento, il Ministro della Cultura ...

