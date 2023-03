Giaele De Donà | la confessione al Gf Vip | «Ero il brutto anatroccolo | poi mi sono rifatta»

(Di martedì 21 marzo 2023)Desi è lasciata andare ad alcune confessioni che sui social nonpassate inosservate. La concorrente del Grande Fratello Vip ha raccontato alle amiche e inquiline Oriana Marzoli e Micol Incorvaia di non aver trascorso un’infanzia tranquilla, perché non si vedeva carina rispetto alle sue coetanee: «Ero il», ha scherzatoDe, laal Gf Vip «Non sembravo un maschietto ma ero davvero brutta. Dai 7 fino ai 12 anni ero magra magra magra, bassa e mi si vedevano le ossa. Completamente piatta, piccolina ed ero la più bassa della classe. Ero bruttissima credimi. Non ho inviato foto di famiglia di quel periodo perché ero un orrore. Mi vergognavo in tutte. Avevo l’apparecchio, ero ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... novasocialnews : 'Grande Fratello Vip', per Giaele De Donà una sorpresa dalla mamma e i nonni - infoitcultura : Gf vip 2023: Giaele De Donà è la terza finalista - katiuscia_penzo : RT @AuroraMorgavi: Mi dicono che su Instagram e molto amata Giaele de dona e ricordiamoci che meno dai più sei apprezzato #nikiters #donnal… - MediasetTgcom24 : 'Grande Fratello Vip', per Giaele De Donà una sorpresa dalla mamma e i nonni #giaele #gfvip - Giovann69727870 : RT @AuroraMorgavi: Mi dicono che su Instagram e molto amata Giaele de dona e ricordiamoci che meno dai più sei apprezzato #nikiters #donnal… -

... dopo sei mesi all'interno del programma, non è riuscita ad accedere alla finale del reality show , al suo posto ci è andataDe. Dopo la squalifica di Edoardo , le ultime settimane all'...L'ultimo televoto ha decretato anche la finalista della settima edizione, in cui riesce ad arrivarci SofiaDecon il 48,7% delle preferenze con uno spoiler pubblicato in anticipo per ...Grande Fratello Vip 7, 43a puntata: l'eliminato Quattro Vippone - Antonella Fiordelisi,De, Milena Miconi e Nikita Pelizon - si sono scontrate nell'ultimo televoto per il terzo finalista ...