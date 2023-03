Giaele De Donà incontra sua madre | la sorpresa emoziona il web

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... S843917745 : con la sottile differenza che tra 3 mesi nessuno si ricorderà di Giaele De Dona mentre della Lamborghini tutti??… - Cuccioi : RT @AuroraMorgavi: Mi dicono che su Instagram e molto amata Giaele de dona e ricordiamoci che meno dai più sei apprezzato #nikiters #donnal… - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: 'Grande Fratello Vip', per Giaele De Donà una sorpresa dalla mamma e i nonni #giaele #gfvip - infoitcultura : Giaele De Donà: 'Sona arrivata qua con le mie forze' - Grande Fratello VIP - infoitcultura : Gf Vip, Giulia Salemi 'annienta' Giaele De Donà: 'Ecco perché è in finale' -

Dopo Oriana Marzoli e Micol Incorvaia, il pubblico premia la modella con un televoto che invece condanna Antonella Fiordelisi all'eliminazioneDeè la terza finalista del 'Grande Fratello Vip' . La modella è uscita vincitrice nel televoto che la vedeva misurarsi con Nikita Pelizon, Milena Miconi e Antonella Fiordelisi e nel corso ...A guadagnarsi un posto nella finale è stata a sorpresaDe. Le tre ragazze non sono riuscite a contenere la gioia per il risultato e per essere riuscite insieme ad arrivare fino alla fine ...Deè stata scelta dal pubblico come terza finalista del Grande Fratello Vip 7 . Ieri sera la vippona ha vinto il televoto e il 3 aprile sarà una delle contendenti alla vittoria finale. Le ...