Giaele De Donà è la terza finalista del GFVip: la vip rivela la scommessa fatta con Tavassi

Giaele De Donà è la terza finalista della settima edizione del GFVip: la reazione in diretta e il commento dei vip

Giaele De Donà rappresenta nella settima edizione del Grande Fratello Vip una delle concorrenti più amate. La sua storia e la sua dolcezza fin dai primi giorni hanno conquistato il cuore e l'affetto del pubblico. La giovane modella è riuscita giorno dopo giorno a mostrare lati inediti del suo carattere. Giaele continua la sua avventura nella Casa più spiata d'Italia con successo, nonostante gli alti e bassi affrontati in tutti questi mesi.

La terza finalista: la reazione dei VIP

Per adesso in finale ci sono due ...

Gaffe del GF Vip: Giaele è la terza finalista, il verdetto pubblicato prima della proclamazione di Signorini

Il sito del Grande Fratello Vip ha pubblicato le percentuali di voto spoilerando di fatto il risultato finale: Giaele De Donà è la terza finalista insieme a Oriana e Micol.

Giaele De Donà, la confessione al Gf Vip: 'Ero il brutto anatroccolo, poi mi sono rifatta'

Giaele De Donà si è lasciata andare ad alcune confessioni che sui social non sono passate inosservate. La concorrente del Grande Fratello Vip ha raccontato alle amiche e inquiline Oriana Marzoli e ...

Grande Fratello Vip, chi sarà eliminato tra Antonella, Giaele, Milena e Nikita

Questa sera in diretta su Canale 5, ci aspetta il quarantaduesimo appuntamento con il Grande Fratello Vip. Al televoto si sfidano Antonella Fiordelisi, Giaele De Donà, Milena Miconi e Nikita Pelizon. Il televoto decreterà il terzo finalista (il vip più votato) e una nuova eliminazione (il vip meno votato).