Gf Vip | Oriana difende Daniele Dal Moro dopo la squalifica e Signorini sbotta | “Hai detto che ti faceva male | le colpe si pagano”

(Di martedì 21 marzo 2023) Per la casa del Grande fratello Vip è la secondain un mese. Questa volta, è toccato aDeldoversi congedare dagli altri concorrenti. Come si legge dal comunicato ufficiale, pubblicato sull’account Twitter del programma:”i numerosi richiami e avvertimenti delle ultime settimane, ieri notte il concorrente ha usato espressioni volgari, tenuto atteggiamenti irruenti e irrispettosi, infrangendo il regolamento.” Ieri, lunedì 20 marzo, il conduttore Alfonsoha comunicato a Dele agli altri concorrenti la decisone presa in casa Mediaset. A quel puntoMarzoli ha provato are l’amico: “Sono certa la 100% che non era sua intenzione avere questo atteggiamento. Era solo uno scherzo“, ma il conduttore ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FQMagazineit : Gf Vip, Oriana difende Daniele Dal Moro dopo la squalifica e Signorini sbotta: “Hai detto che ti faceva male, le co… - hopeangel365 : ORIETTA È DIVENTATA UNA CAROGNA ?? #gfvip #nikita #donnalisi #gintonic #oriele #incorvassi #edoardo #micol #giaele… - infoitcultura : Gf Vip, Oriana Marzoli zittita dagli autori. Ma lei si ribella - Lidiarreza2 : RT @Novella_2000: “SILENZIO”, Oriana viene sgridata dagli autori e si oppone: “Perché devo stare zitta?” #oriele #gfvip - Novella_2000 : “SILENZIO”, Oriana viene sgridata dagli autori e si oppone: “Perché devo stare zitta?” #oriele #gfvip -

... 'Voglio piombare in quella casa' L'ex concorrente del Grande Fratelloè però un vero e proprio fiume in piena. Difatti il giovane compagno diMarzoli , la quale è stata messa di fronte ...... e Daniele Dal Moro che ha scherzato in maniera non consona secondo i nuovi dictat con... pena esclusione immediata (come Grande Fratelloinsegna) dal gioco. Fin dall'inizio del programma, ...... c'è la squalifica di Daniele Dal Moro per il suo atteggiamento giudicato violento nei confronti diMarzoli . L'influencer veneto è stato molto critico nei confronti della redazione del GF...

Gf Vip, Signorini scarica Oriana dopo l'eliminazione di Daniele Dal Moro: «Le colpe si pagano, hai detto che t leggo.it

La sorella di Edoardo Tavassi, Guendalina, contro Antonella Fiordelisi dopo l’eliminazione dal GF Vip: le parole sui social (361 Magazine) Dopo 43 puntate l'ex tentatrice perde al televoto e deve ...Dopo l’eliminazione di Antonella Fiordelisi la reazione di Edoardo Tavassi e Oriana Marzoli non si è fatta attendere nella Casa del Grande Fratello Vip. Antonella eliminata dal GF Vip: la reazione di ...