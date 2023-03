GF Vip | Edoardo Tavassi sbarra la porta della Casa e infiamma il pubblico

Leggi su 361magazine

(Di martedì 21 marzo 2023) Simpatica gag andata in scena nelladel GF Vip: il gesto dii social L’eliminazione dal GF Vip di Antonella Fiordelisi ha spiazzato un po’ tutti. La influencer è stata battuta al televoto da Nikita, Milena e Giaele De Donà, che è stata la vippona più votata e quindi nominata la terza finalista di questa settima edizione del programma, che verosimilmente sarà l’ultima a forti tinte trash dopo il pugno duro di Pier Silvio Berlusconi. Dopo aver appreso ufficialmente che la Fiordelisi è stata eliminata, e che quindi non si trattava di una messinscena, nellaè esplosa la gioia degli storici nemici di Antonella, in particolar modoe la favorita del GF Vip 7 Oriana Marzoli. LEGGI ANCHE: Isola dei Famosi, cosa cambia con le ...