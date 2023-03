GF Vip, Daniele Dal Moro furioso dopo la puntata: «Voglio sfondare la porta» (Di martedì 21 marzo 2023) Nel corso della messa in onda di ieri del GF Vip, Alfonso Signorini ha iniziato la puntata parlando della squalifica di Daniele Dal Moro. Il conduttore ha fatto un ragionamento che ha coinvolto soprattutto Oriana Marzoli. Nello specifico, le ha implicitamente addossato le colpe del provvedimento contro il ragazzo. Nell'apprendere tali parole, però, Daniele ha perso le staffe e nella notte ha dato luogo ad una serie di sfoghi su Twitter davvero molto velenosi. L'ex gieffino, infatti, ha reputato davvero vile da parte degli autori e del conduttore del GF Vip far ricadere tutte le colpe sulla sua ex coinquilina. Daniele contro GF Vip e Signorini per il discorso sulla sua squalifica Durante la puntata ieri del GF Vip (che ha visto Antonella Fiordelisi eliminata), Alfonso Signorini ha ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 21 marzo 2023) Nel corso della messa in onda di ieri del GF Vip, Alfonso Signorini ha iniziato laparlando della squalifica diDal. Il conduttore ha fatto un ragionamento che ha coinvolto soprattutto Oriana Marzoli. Nello specifico, le ha implicitamente addossato le colpe del provvedimento contro il ragazzo. Nell'apprendere tali parole, però,ha perso le staffe e nella notte ha dato luogo ad una serie di sfoghi su Twitter davvero molto velenosi. L'ex gieffino, infatti, ha reputato davvero vile da parte degli autori e del conduttore del GF Vip far ricadere tutte le colpe sulla sua ex coinquilina.contro GF Vip e Signorini per il discorso sulla sua squalifica Durante laieri del GF Vip (che ha visto Antonella Fiordelisi eliminata), Alfonso Signorini ha ...

