Gf Vip 7 | spoilerato per errore il nome della terza finalista | ecco chi è

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IsaeChia : #GfVip 7, spoilerato per errore il nome della terza finalista: ecco chi è Il sito ufficiale ha pubblicato i risul… -

La notizia della squalifica di Daniele Dal Moro dal GFha scosso profondamente la casa, e la reazione di Oriana Marzoli è stata particolarmente attesa ... il testo della lettera è stato, ......Fratello, ultima sfida: i dati auditel di giovedì 16 marzo A seguire l'episodio che ha sancito la fine della settima stagione di Che Dio ci aiuti (prima del quale Valeria Fabrizi hail ...Scoppia il caos al 'GF' Intanto, come riportato da ' Agent Beast ' che già in passato haparecchie informazioni importanti sul 'Grande Fratello', non sarebbero solamente i ...

Il Gf spoilera Giaele De Donà terza finalista, Antonella salvata solo ... Fanpage.it

Oriana esprime il suo affetto per Daniele dopo la squalifica dal GF Vip, rivelando il contenuto di una commovente lettera segreta che aveva scritto al compagno di avventura.La reazione di Oriana alla squalifica di Daniele Dal Moro: ha scritto una lettera segreta ma il testo è stato spoilerato Chi ha pensato non vedendo la venezuelana in lacrime che la reazione di Oriana ...