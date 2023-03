Gf Vip 7 | Oriana redarguita a brutto muso da un autore | non ci sta | “Ma perché devo stare zitta?” VIDEO

(Di martedì 21 marzo 2023)Marzoli ieri sera, durante la puntata in diretta del Grande Fratello Vip, è statada undel reality. Durante un fuori onda la concorrente venezuelana stava discutendo con Nikita Pelizon quando uno degli addetti ai lavori l’ha invitata a fare silenzio: “Ma?“, lo sfogo della VIP. IlL'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Gf Vip, scintille tra Antonella e): “Sei falsa, nessuno ti sopporta. Hai 30 anni…” Gf Vip 7, nella notte duro litigio traMarzoli e Wilma Goich davanti a Daniele Dal Moro () Gf Vip, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Gf Vip, Oriana gelosa di Nikita e Luca? Cosa ha confessato a Onestini davanti a Edoardo Tavassi - virgivirgivivi : GF VIP 7 Ultim’ora: disgrazia in Casa! - Piovegovernolad : ?? Gf Vip, Signorini piomba nella casa e annienta Oriana: lei è sotto choc, le ha d…Altro… - DonnaGlamour : Oriana Marzoli zittita da autore si ribella contro il GF Vip: cosa è successo - Vilmara89921934 : RT @GossipItalia3: Oriana sente moltissimo la mancanza di Daniele Dal Moro, la venezuelana ha fatto un appello al pubblico fuori la casa pe… -

Nella casa del Grande FratelloMarzoli ha notato un certo riavvicinamento tra il suo amico Luca Onestini e Nikita Pelizon . I due, si sa, si erano allontanati molto a seguito di alcune incomprensioni. Dopo averli visti ...fu effettivamente espulsa dal reality show in questione, anche se il motivo non aveva nulla a che fare con le denunce di Lattimore. A quanto pare la finalista del GFavrebbe tentato di ......- o - metro' e non risparmia alcuni commenti negativi verso le due concorrenti del reality Cecilia Capriotti si sottopone allo 'Chic - o - metro' del 'GFParty' e boccia quanto mostrato da...

Oriana Marzoli si ribella a un autore del GF VIP, il video fuorionda: Perché devo stare zitta Fanpage.it

L’eliminazione di Antonella Fiordelisi nella serata del 20 marzo al GF Vip 7 con Edoardo Tavassi ha suscitato un grande scalpore! Oriana Marzoli ed Edoardo Donnamaria sono rimasti estasiati quando ...Sono sempre meno i concorrenti dentro la Casa del GF Vip 7. Tre di loro sono già in finale e si tratta di Oriana Marzoli, Micol Incorvaia e Giaele De Donà. Gli altri rimasti sono Edoardo Tavassi, ...