GF Vip 7 | le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 43 | Tra fandom e parenti il pubblico non conta più nulla

(Di martedì 21 marzo 2023) Ragazzi Ve lo dico ho riso troppo quando Alfonso è andato avanti mezz’ora a mantenere la suspense per il verdetto della terza finalista, mentre noi a casa sapevamo già chi era perché sul sito del GF avevano spoilerato le percentuali. Solo Alfonso non sapeva l’esito del televoto, ho volato. Insomma è successo: Antonella è stata eliminata per la gioia dei suoi detrattori. Il suo, che credetemi è molto grande, ha dato retta ai genitori e non l’hanno salvata. Mamma e papà Fiordelisi hanno scritto una lettera al vetriolo contro il GF, Alfonso, Orietta e gli altri concorrenti e hanno invitato i Donnalisi a far tornare a casa Antonella che vedevano provata psicologicamente. Ora, a me non è sembrata felicissima della strategia della famiglia, inoltre trovo assurdo che a 25 anni decidano per lei i genitori. Alla fine non era in miniera, e mancavano solo due settimane, ...